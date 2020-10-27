Изнасилование в полиции Кагарлыка. Одного из подозреваемых выпустили из СИЗО
Адвокат потерпевшей отметила, что не понимает, в чем судья увидела необходимость изменения меры пресечения
Голосеевский райсуд Киева отпустил из-под стражи одного подозреваемых в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Об этом в Facebook сообщила адвокат потерпевшей Злата Симоненко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, обвинительный акт уже был готов для передачи в суд, почти все было сделано для поддержания публичного обвинения.
Адвокат отметила, что не понимает, в чем судья увидела необходимость изменения содержания под стражей.
Тем временем Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Кагарлыкского отделения полиции по ч. 2 ст. 146-1 УК. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По версии следствия, он знал о незаконном задержании, которое провели его подчиненные, и не сделал ничего, чтобы его прекратить и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.
- 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
- Позже в деле появился еще один потерпевший.
- 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
Комментарии