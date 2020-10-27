Изнасилование в полиции Кагарлыка. Одного из подозреваемых выпустили из СИЗО

Адвокат потерпевшей отметила, что не понимает, в чем судья увидела необходимость изменения меры пресечения

Голосеевский райсуд Киева отпустил из-под стражи одного подозреваемых в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Об этом в Facebook сообщила адвокат потерпевшей Злата Симоненко.

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По ее словам, обвинительный акт уже был готов для передачи в суд, почти все было сделано для поддержания публичного обвинения.

Адвокат отметила, что не понимает, в чем судья увидела необходимость изменения содержания под стражей.

Тем временем Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Кагарлыкского отделения полиции по ч. 2 ст. 146-1 УК. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, он знал о незаконном задержании, которое провели его подчиненные, и не сделал ничего, чтобы его прекратить и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

Вадим Ребрина

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