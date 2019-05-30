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30.05.2019, 16:21

Жестокое убийство на Шулявке. Подозреваемого отправили в СИЗО

Жестокое убийство на Шулявке. Подозреваемого отправили в СИЗО - Фото
Артем Иус (фото - Facebook)

Подозреваемый Андрей Дудка заявил, что его действия были необходимой самообороной

Андрея Дудку, подозреваемого в убийстве 20-летнего студента Артема Иуса, отправили в СИЗО на два месяца без права залога. Об этом адвокат пострадавшего Татьяна Керц сообщила LIGA.net.

Во время слушания Дудка признался в совершенном убийстве и заявил, что его действия были необходимой самообороной. По его словам, Иус первый напал на него. 

Следующее заседание суда по этому делу проведут через два месяца. По словам адвоката, других подозреваемых в деле сейчас нет.

Известно, что Дудка является членом молодежной военно-спортивной организации Сокил. По его словам, после происшествия он принимал участие в обучениях организации и поэтому не выходил на связь.

Как сообщает блогер Александр Барабошко, в вечер, когда произошло убийство, с Дудкой были и другие члены его организации. Барабошко заявляет, что они тоже причастны к убийству Иуса.

Ранее сообщалось, что на студента Национального авиационного университета Артема Иуса напали 6 апреля и нанесли ему до 18 ножевых ранений. Сегодня, 30 мая, Соломенский районный суд проводил слушания по этому делу.

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Теги: убийство, шулявка, артем иус, Андрей Дудка
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