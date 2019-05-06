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06.05.2019, 12:47

Убийство замначальника отделения полиции: что известно - фото

Убийство замначальника отделения полиции: что известно - фото - Фото
Николай Жукович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер ГУ Нацполиции в Киевской области отметил, что полиция ввела спецоперацию Сирена

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Сотрудники полиции проверяют двух задержанных мужчин на причастность к убийству заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщил сегодня LIGA.net спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, вчера, 5 мая, после убийства полиция ввела спецоперацию Сирена для задержания подозреваемых.

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"Вечером задержали двух человек в машине с оружием. Имеют ли они отношение  или не имеют (к убийству полицейского, - ред.), это будет установлено в результате расследования. Если будет достаточно оснований, мы им будет оглашать подозрение. Если нет, то, по крайней мере, мы их будем проверять по другим преступлениям, которые совершались с помощью огнестрельного оружия",- подчеркнул Жукович.

По данным пресс-службы областной полиции, 5 мая 22:00 группа реагирования патрульной полиции во время отработки специальной полицейской операции остановила автомобиль ВАЗ-2104 в Барышевке. Водителем оказался 36-летний житель Черкасс, без соответствующих документов для вождения авто, в машине также находился 33-летний пассажир.

При обыске в салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета Макарова с глушителями, пистолет и патроны.

Место, где произошло убийство (фото - kv.npu.gov.ua)

Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление полицейскому.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Установлено, что мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой - за незаконное хранение наркотиков", - уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

В ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

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Теги: Сирена, подозреваемые, николай жукович, убийство полицейского
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