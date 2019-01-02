Жестокое убийство в Виннице: подозреваемый арестован

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В Виннице суд отправил в СИЗО без права залога мужчину, которого подозревают в убийстве собственных малолетних детей, матери и бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проводятся десятки допросов и осмотров места происшествия и вещественных доказательств. Досудебное расследование продолжается.

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В последний день года в микрорайоне Академический, в квартире были обнаружены трупы с признаками насильственной смерти семилетнего мальчика, его матери и бабушки. У всех резано-рубленые раны головы. Также в квартире обнаружили трехлетнюю девочку с такими же телесными повреждениями, которую доставили в больницу. Но раны оказались несовместимыми с жизнью.

В убийстве подозревается 30-летний житель Винницы.