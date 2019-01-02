Полиция подозревает винничанина в убийстве собственной семьи

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30-летнему винничанину объявлено о подозрении в совершении убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Подозреваемого задержали вчера, 31 декабря, - в день, когда произошло убийство.

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МВД указывает, что мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать подозреваемого проживала с экс-невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. "Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных во время очередной ссоры", - считают в Нацполиции.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. "Он предоставил информацию следствию, куда выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления", - сообщает пресс-служба МВД.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.