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31.12.2018, 22:35

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Виннице

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Виннице - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нацполиция задержала родственника погибших в Виннице двух женщин и двух детей

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Сотрудники полиции задержали родственника погибших в Виннице двух женщин и двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницы.

После проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.

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"31 декабря около 15 часов в полицию от диспетчера “скорой помощи” поступило сообщение, что в квартире в г. Виннице обнаружено без признаков жизни две женщины и мальчика. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - сообщила ранее Нацполиция.

Пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.

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Теги: происшествие
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