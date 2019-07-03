Журналисты получили уникальные фото Зоопарка-1 РФ в Донбассе

Фото: InformNapalm

Жители временно оккупированной Макеевки передали журналистам-расследователям InformNapalm фото российского радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.

Уникальность фото, поясняют они, заключается в том, что это первый из известных случаев фиксации в Донбассе всего комплекса: радиолокационной станции 1Л259 на шасси МТ-ДБу, машины технического обслуживания (МТО, 1I30) на автомобиле Урал-43203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанции ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2.

27 июня этого года журналисты уже сообщали, что РФ перебрасывала свои комплексы Зоопарк в Донбасс. Теперь же появились новые доказательства от местных жителей.

Отмечается, что первой публикацией о Зоопарке "активно интересовались из московского кабинета Федеральной службы охраны РФ", что установили по логам посещения сайта. Тогда фото "по неосторожности засветила" спортсменка Марьяна Наумова.

Новые фото местные жители сделали на видеорегистратор автомобиля.

24 июня украинские военные повредили российский радиолокационный комплекс Зоопарк, а также уничтожили один беспилотник.

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