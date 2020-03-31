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Карантин в Донецкой и Луганской областях: кто может въезжать и выезжать

Карантин в Донецкой и Луганской областях: кто может въезжать и выезжать - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
31.03.2020, 12:15

Штаб операции объединенных сил разъяснил особенности въезда и выезда во фронтовые области в период эпидемии коронавируса

Передвижение местных жителей в пределах Донецкой и Луганской областей на период карантина дополнительно ограничиваться не будет. Об этом, а также о нюансах выезда и въезда на Донбасс во время эпидемии коронавируса рассказали в Facebook штаба операции объединенных сил.

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Без ограничений смогут въезжать в области те, кто:

- там прописан: въезд разрешен со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей;

- владеет недвижимостью в этих областях;

- приехал туда работать - при предъявлении соответствующей справки от работодателя;

- является частным предпринимателем или представителем компаний, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.

Дополнительными основаниями для пропуска на въезд-выезд могут быть:

- смерть близкого родственника или члена семьи (событие должно подтверждаться документально);

- потребность в получении лечения (для особо тяжелых случаев);

- беременность - пропуска оформляются для беременной и ее сопровождающего.

Решения о пропуске лиц, у которых есть "веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства", будут приниматься в индивидуальном порядке, с учетом предоставленных подтверждающих документов.

Штаб ООС советует людям не покидать постоянное место жительства без крайней необходимости и напоминает, что пересечение границ областей осуществляется только через официальные блок-посты с обязательным измерением температуры тела.

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Луганск выезд Донецк въезд карантин коронавирус COVID-19 Донбасс
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