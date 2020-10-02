Катастрофа Ан-26. Расшифровка "черных ящиков" завершилась, началось моделирование полета

Главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко отметил, что пока "информация засекречена"

Расшифровка "черных ящиков" военного самолета Ан-26, который разбился неделю назад под Чугуевым, завершилась. Об этом заявил главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко, сообщает РБК-Украина.

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"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", – сказал он, уточнив, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена.

По его словам, это сделано для того, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.

28 сентября сообщалось, что специалисты начали расшифровку "черных ящиков" военного самолета Ан-26.

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Арина Толина

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