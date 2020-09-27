Крушение Ан-26. Состояние выжившего курсанта улучшается

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил при крушении Ан-26, улучшается, заявляют в больнице

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе Ан-26 под Чугуевом, улучшается. Об этом сообщает ArmyInform со ссылкой на врача военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука.

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В больнице заявляют, что состояние курсанта сейчас оценивается как средней тяжести, с позитивной динамикой, ближе к удовлетворительному.

Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета, заявил Клапчук.

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Владислав Сердюк

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