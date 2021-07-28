Катастрофа самолета на Прикарпатье: подробности и видео падения
На борту спортивного самолета, который сегодня упал на дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области, находились пилот-украинец и трое иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
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Там открыли уголовное дело по статье о нарушении правил воздушных полетов. Проводятся следственные действия для установления причин падения самолета.
По данным полиции, в момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей. Они услышали неизвестный шум и вовремя выбежали на улицу.
Местное издание КУРС сообщает, что самолетом управлял профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.
Объединенная еврейская община в Украине сообщает в Telegram, что в катастрофе погибли трое хасидов, граждан США, которые приехали в Коломыю на отдых.
Местным жителям удалось снять момент падения самолета на видео.
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