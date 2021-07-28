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Под Коломыей на дом упал самолет, погибли четыре человека: видео последствий видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 14:39
Cкриншот из видеозаписи
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Сегодня, 28 июля около 13:40 дня, в пригороде Коломыи селе Шепаровцы на жилой частный дом упал легкомоторный спортивный самолет – вспыхнул пожар. Об этом пишут в Ивано-Франковском отделе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В результате происшествия погибли четыре человека.

В течение 18 минут пожар локализовали. На месте работают 10 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

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Евгений Пилипенко
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