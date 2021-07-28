Сегодня, 28 июля около 13:40 дня, в пригороде Коломыи селе Шепаровцы на жилой частный дом упал легкомоторный спортивный самолет – вспыхнул пожар. Об этом пишут в Ивано-Франковском отделе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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В результате происшествия погибли четыре человека.
В течение 18 минут пожар локализовали. На месте работают 10 спасателей и три единицы техники ГСЧС.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
- 6 июля 2021 года на Камчатке разбился пассажирский самолет. Спасатели показали место крушения Ан-26.
- 17 июля под Николаевом разбился вертолет: погибли два человека.
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