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09.07.2019, 10:37

Киевская область. В жутком ДТП погибли двое военных: фото

Киевская область. В жутком ДТП погибли двое военных: фото - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

В полиции отметили, что выжили семь украинских военных

В Киевской области в дорожно-транспортном происшествии сегодня ночью погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в 03:00 на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Тойота не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем Газ-32223, который двигался в попутном направлении.

Фото: kv.npu.gov.ua

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Газ, где находились девять солдат контрактной службы ВСУ. Двое из них, которые были в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия", - уточнили в пресс-службе.

Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног. 36-летнего водителя автомобиля Тойота полиция задержала в порядке ст. 208 УПК. Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства будут назначены все необходимые экспертизы.

19 июня сообщалось, что следователи теруправления Госбюро расследований расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня с участием полицейского. 

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Теги: дтп, военные, киевская область
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