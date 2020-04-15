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Реакция Кличко на скандал со "взяткой" зама в мэрии Киева: Кто-то должен сесть

Реакция Кличко на скандал со "взяткой" зама в мэрии Киева: Кто-то должен сесть - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
15.04.2020, 12:23

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на вчерашние обыски в помещении КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вчерашние обыски в помещении столичной мэрии, заявив, что "если чиновник виноват - он должен отвечать по закону". Его первого заместителя Николая Поворозника подозревают в вымогательстве взятки у застройщика. Об этом Кличко заявил сегодня на брифинге. 

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"Если чиновник виноват - должен отвечать по закону <...> Но, если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит", - заявил Кличко.

По словам мэра, дело Поворозника - подследственность Национального антикоррупционного бюро (вчерашние обыски проводились Службой безопасности Украины), поэтому он обратился к НАБУ с просьбой "оперативно расследовать это дело": "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело".

Также на ситуацию отреагировал и сам Поворозник. Он написал в Facebook, что "взяток не брал", "никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел": "Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь. Подозрение никто не объявлял. Вызван, в качестве свидетеля, на допрос в пятницу". 

По словам Поворозника, эта ситуация надуманная и может быть "политической провокацией", которая направлена против него и столичной команды.

  • 14 апреля в Киеве СБУ документировала возможную причастность Поворозника к вымогательству взятки.
Владислав Сердюк
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