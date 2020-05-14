Контроль над границей с Россией перекроет нелегальные потоки оружия - Минобороны

Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Украина должна восстановить контроль над границей во временно оккупированном Донбассе с целью прекращения незаконного перемещения из России стрелкового оружия и легких вооружений. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает Укринформ.

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Он отметил, что Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением оружия и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен в ОРДЛО.

По его словам, ОБСЕ регулярно отчитывается о тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее вне официальных пунктов пропуска.

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Петренко подчеркнул, что потери среди украинских военных и гражданских лиц, разрушения инфраструктуры и загрязнение окружающей среды – все это является следствием использования незаконно поставленных на Донбасс из России оружия и боеприпасов.

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"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ и прекратит дальнейшее дестабилизирующее перемещение оружия и боеприпасов", - сообщил Петренко.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

13 мая на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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