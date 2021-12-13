Кораблекрушение на Балтике: Двое задержаны за "пьянство в море" и крайнюю небрежность

Служба береговой охраны Швеции в связи со столкновением грузовых кораблей начала расследование по подозрению в крайней небрежности и "пьянстве в море", сообщает The Guardian. Задержаны два человека, их имена не называются.

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Утром 13 декабря датский сухогруз Karin Høj перевернулся после столкновения с британским контейнеровозом Scott Carrier в территориальных водах Швеции между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Оба члена команды датского судна пропали, для их поиска была организована спасательная операция.

Спасатели нашли одного из пропавших мертвым при осмотре внутренних отсеков корабля. Поиски второго моряка пока не дали результатов.

Датские официальные лица заявили, что не обнаружили никаких следов того, что члены команды перевернувшегося корабля пытались использовать спасательные лодки или другие средства. По их мнению, Karin Høj перевернулась почти моментально после столкновения.

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Сергей Бережной

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