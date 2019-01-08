Кораблекрушение у берегов Турции: найдены тела еще двух украинцев

Фото: МинВОТ

Турецкие спасатели подняли тела еще двух украинских моряков, погибших во время аварии грузового судна в Черном море. Таким образом найдены тела троих из четырех моряков. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на консула Украины в Турции Бориса Ясинского.

"На данный момент из воды извлекли три тела наших погибших соотечественников. Идентификация еще не проводилась, кому принадлежат тела - неизвестно", - сказал Ясинский.

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Тело первого из четырех погибших моряков нашли несколькими часами ранее.

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломился пополам.