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Крупная операция спецназа: задержана грабившая элитные дома ОПГ

Крупная операция спецназа: задержана грабившая элитные дома ОПГ - Фото
Фото - пресс-служба НПУ
22.08.2019, 10:15

В задержании принимали участие сотрудники уголовного розыска полиции Киева, бойцы КОРД, бойцы спецназа и следователи-детективы

Нацполиция провела масштабную спецоперацию по задержанию подозреваемых в грабеже элитных домой. Предполагаемые участники банды задержаны в Киеве, Виннице и Черкасской области, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области

По информации следствия, организованная преступная группировка нападала на элитное жилье в Киевской области и других регионах. Угрожая собственникам расправой, как заявляют в полиции, подозреваемые выносили деньги, сейфы с драгоценностями и ценные вещи.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. 

Также в качестве вещдока был изъят автомобиль, на котором передвигались задержанные. 

Теперь предполагаемым членам банды грозит от пяти до 15 лет с конфискацией имущества. 

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. 

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Нацполиция спецназ криминал
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