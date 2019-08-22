Крупная операция спецназа: задержана грабившая элитные дома ОПГ

Фото - пресс-служба НПУ

Нацполиция провела масштабную спецоперацию по задержанию подозреваемых в грабеже элитных домой. Предполагаемые участники банды задержаны в Киеве, Виннице и Черкасской области, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

По информации следствия, организованная преступная группировка нападала на элитное жилье в Киевской области и других регионах. Угрожая собственникам расправой, как заявляют в полиции, подозреваемые выносили деньги, сейфы с драгоценностями и ценные вещи.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество.

Также в качестве вещдока был изъят автомобиль, на котором передвигались задержанные.

Теперь предполагаемым членам банды грозит от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.