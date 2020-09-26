Крушение Ан-26. Укравтодор объяснил, где затруднено движение авто из-за обломков на дороге

Водителей предупреждают о затрудненном движении на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский на км 533 – км 534

В связи падением военного самолета Ан-26 под Чугуевом на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский на км 533 – км 534 затруднено движение. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

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"Есть обломки на проезжей части, в результате чего, движение организовано по встречной полосе в двух направлениях", – отмечается в сообщении.

Водителей просят не мешать работе сотрудников ГСЧС и полиции.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. Погибли 25 человек, двое выжили, поиски еще четверых продолжаются.

Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.

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Арина Толина

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