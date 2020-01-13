Крушение Boeing. Главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Министры иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ, в ближайшее время проведут встречу в Лондоне. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает CNN.

"Через два дня я увижусь в Лондоне, у нас состоится встреча с пятью министрами иностранных дел стран (в связи с авиакатастрофой, - ред.)", - сказал он.

По его словам, во время этой встречи министры обсудят, как страны будут действовать отдельно и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и каким образом страны смогут помочь пострадавшим семьям.

Пристайко не назвал страны, чьи министры будут на встрече в Лондоне.

В авиакатастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

11 января в Иране заявили , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

заявили Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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