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09.01.2019, 11:51

Крушение судна возле Турции: идентифицированы тела двух моряков

Крушение судна возле Турции: идентифицированы тела двух моряков - Фото
Фото: МинВОТ

Посол Украины в Турции сообщил, что продолжается спасательная операция

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Тела двух украинских моряков, погибших в результате крушения судна у берегов Турции, были идентифицированы по результатам опознания. Об этом сегодня сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"По результатам опознания идентифицировано два тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины уведомлены", - отметил посол.

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По его словам, спасательная операция продолжается.

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больницесемеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Судно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун.

Российский порт Азов в Ростовской области часто используют для незаконного вывоза угля из части окупированного Донбасса.

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Теги: Турция, моряки, крушение судна
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