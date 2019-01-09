Крушение судна возле Турции: идентифицированы тела двух моряков

Фото: МинВОТ

Тела двух украинских моряков, погибших в результате крушения судна у берегов Турции, были идентифицированы по результатам опознания. Об этом сегодня сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"По результатам опознания идентифицировано два тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины уведомлены", - отметил посол.

Реклама

По его словам, спасательная операция продолжается.

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больницесемеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Судно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун.

Российский порт Азов в Ростовской области часто используют для незаконного вывоза угля из части окупированного Донбасса.