Крушение судна возле Турции: идентифицированы тела двух моряков

Тела двух украинских моряков, погибших в результате крушения судна у берегов Турции, были идентифицированы по результатам опознания. Об этом сегодня сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"По результатам опознания идентифицировано два тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины уведомлены", - отметил посол.
По его словам, спасательная операция продолжается.
В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больницесемеро украинцев.
Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Судно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун.
Российский порт Азов в Ростовской области часто используют для незаконного вывоза угля из части окупированного Донбасса.