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26.03.2019, 09:36

Кто захватывал Крым: InformNapalm показал десантников из России

Кто захватывал Крым: InformNapalm показал десантников из России - Фото
Фото: informnapalm.org

Волонтеры установили, что полк из Новороссийска участвовал в захвате Крыма

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В операции захвата Крыма участвовали российские военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка (в/ч 42091, Новороссийск). Об этом говорится в сообщении международной разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры установили, что этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. "В перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, 108-й десантно-штурмовой полк в настоящее время отсутствует", - отмечается в сообщении.

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Собраны доказательства - военные этого полка, перешедшего на дальнейшую службу в МЧС России, незаконно находились во временно оккупированной территории Луганской области во время прибытия так называемых гумконвоев.

Фотодоказательства участия 108-го ДШП в Крыму опубликовал российский оккупант, который проходил срочную службу в этом полку, Денис Кузьменко.

В ВКонтакте российский десантник показал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

Еще один оккупант из состава 108-го ДШП, Николай Довженко, во время службы в 108-м ДШП участвовал в операции захвата Крыма, награжден медалью.

После демобилизации Довженко служит в МЧС. Принимал участие в также в путинских "гумконвоях", есть фото на фоне дорожного знака Луганск.

Мог участвовать в боевых действиях в Донбассе. Медали за оккупацию Крыма военным 108-го ДШП подписывал командир полка гвардии полковник Мурат Байкулов.

22 октября 2018 года сообщалось, что по меньшей мере шестеро сотрудников ГРУ РФ, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, официально представлены к российским государственным наградам за проявленную доблесть.

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Теги: Донбасс, Крым, informnapalm, гумконвои
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