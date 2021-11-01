Лежал возле казармы. ГБР расследует гибель солдата срочной службы

В одной из воинских частей в Днепропетровской области погиб солдат срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Сотрудники ГБР осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области.

По данным Бюро, солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован и 1 ноября умер в больнице.

Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Досудебное расследование начато по статье о преднамеренном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

2 октября в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. Один из них скончался, второй госпитализирован.

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