Лежал возле казармы. ГБР расследует гибель солдата срочной службы
В одной из воинских частей в Днепропетровской области погиб солдат срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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Сотрудники ГБР осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области.
По данным Бюро, солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован и 1 ноября умер в больнице.
Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.
Досудебное расследование начато по статье о преднамеренном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
- 2 октября в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. Один из них скончался, второй госпитализирован.
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