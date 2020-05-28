Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Массовое убийство на озере. Стрелок уже нападал на человека с ружьем - адвокат

Массовое убийство на озере. Стрелок уже нападал на человека с ружьем - адвокат - Фото
Место происшествия (Фото: ГУНП в Житомирской области)
28.05.2020, 10:30

Адвокат сестры одного из убитых Маси Найем заявил, что фигурант уже ранее нападал на человека, однако избежал ответственности

Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте уже якобы напал на односельчанина с ружьем, но избежал тогда уголовной ответственности. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы сестры одного из убитых. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.

Найем считает, что тому удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции": "Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле".

  • В ночь на 22 мая 2020-го в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.
  • Во время стрельбы погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет. 
  • 26 мая в полиции сообщили детали по этому делу.

Читайте также: Стрельба в Житомирской области. Среди погибших – три нацгвардейца, названы имена

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
убийство житомирская область маси найем
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 