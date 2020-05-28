Массовое убийство на озере. Стрелок уже нападал на человека с ружьем - адвокат

Место происшествия (Фото: ГУНП в Житомирской области)

Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте уже якобы напал на односельчанина с ружьем, но избежал тогда уголовной ответственности. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы сестры одного из убитых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.

Найем считает, что тому удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции": "Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле".

В ночь на 22 мая 2020-го в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.

Во время стрельбы погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.

26 мая в полиции сообщили детали по этому делу.

Читайте также: Стрельба в Житомирской области. Среди погибших – три нацгвардейца, названы имена