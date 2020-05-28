Массовое убийство на озере. Стрелок уже нападал на человека с ружьем - адвокат

Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте уже якобы напал на односельчанина с ружьем, но избежал тогда уголовной ответственности. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы сестры одного из убитых.
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"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.
Найем считает, что тому удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции": "Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле".
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