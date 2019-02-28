МИД частично решил проблему с заблокированными в Индии украинцами

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Граждане Украины, которые сегодня не смогли вылететь из Дели, размещены в гостиницах. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

Вылет запланирован на пятницу, 1 марта.

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В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном из Индии не смогли вылететь граждане Украины. Отменен ряд рейсов из Дели.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за закрытия неба над Пакистаном в аэропортах азиатских городов застряли тысячи туристов.

27 февраля военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов.