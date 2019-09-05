Мужчина жег траву и погиб от взрыва боеприпаса - фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

В Житомирской области житель села Ольха погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, когда жег на своем земельном участке сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Инцидент произошел вечером 4 сентября в Романовской районе.

Информация о взрыве в полицию поступила от соседки.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - говорится в заявлении пресс-службы.

5 сентября работа сотрудников следственно-оперативной группы и саперов продолжаются.

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