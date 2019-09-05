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Мужчина жег траву и погиб от взрыва боеприпаса - фото

Мужчина жег траву и погиб от взрыва боеприпаса - фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
05.09.2019, 11:03

Инцидент произошел 4 сентября

В Житомирской области житель села Ольха погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, когда жег на своем земельном участке сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

Инцидент произошел вечером 4 сентября в Романовской районе.

Информация о взрыве в полицию поступила от соседки.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - говорится в заявлении пресс-службы. 

5 сентября работа сотрудников следственно-оперативной группы и саперов продолжаются. 

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Нацполиция боеприпас разрыв
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