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На блокпосту в Луганской области задержали микроавтобус с арсеналом оружия: фото

На блокпосту в Луганской области задержали микроавтобус с арсеналом оружия: фото - Фото
Фото: npu.gov.ua
12.03.2020, 16:51

Из Луганской области пытались вывезти арсенал оружия. Задержанные назвали себя волонтерами

На блокпосту "Лисичанск-Бахмут" задержан микроавтобус, в котором из Луганской области пытались вывезти арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

В салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации, сообщили в полиции. С ними общаются следователи.

Правоохранители выясняют происхождение арсенала, цель его вывоза и назначение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

19 февраля в Одессе у почтового отделения задержали 42-летнего мужчину, который получил посылку с оружием.

Ребрина Вадим
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