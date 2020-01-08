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На борт Boeing 737 не сели два человека, их имена известны СНБО

На борт Boeing 737 не сели два человека, их имена известны СНБО - Фото
Фото: пресс-служба МАУ
08.01.2020, 13:03

Секретарь СНБО Данилов не стал раскрывать личности двух человек, которые не полетели фатальным рейсом, лишь уточнил, что они не граждане Украины

На борт лайнера Тегаран-Киев, который сегодня утром разбился близ иранской столицы, не сели два человека, хотя были зарегистрированы на рейс. Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя по просьбе журналистов, находились ли на борту дипломаты.

"По поводу дипломатов... у нас есть списки всех 169 граждан, зарегистрированных на этот рейс. Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан; два человека не сели. Их имена нам известны", - уточнил он.

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Премьер-министр Алексей Гончарук, который также присутствовал на брифинге, отметил, что в самолете было много студентов.

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Иран авиакатастрофа Boeing 737
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