На Донбассе боевики провоцируют военных на ответный огонь — штаб ООС

Гибридная армия РФ стреляет из стрелкового оружия и гранатометов

Боевики на Донбассе пытаются спровоцировать военнослужащих ВСУ на ответный огонь, чтобы обвинить в нарушении режима тишины. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас противник предпринимает провокации и осуществляет одиночные выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, чтобы спровоцировать наших защитников открыть огонь, зафиксировать этот факт, а затем использовать в своих преступных целях. Украинские защитники на провокации не поддаются", - говорится в сообщении.

С 1 по 26 июля боевики открывали огонь вблизи Широкино, Попасной, Авдеевки, Песков, Доломитного, Пищевика, Водяного, Павлополя, Луганского, Старогнатовки, Орехово, Талаковки, Жованки, Марьинки, Новоалександровки. "С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня эти обстрелы прекратились", - сообщили в штабе.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует , что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

27 июля, менее чем через час после введения перемирия боевики нарушили его.

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обстрелы нарушают режим тишины, но не режим перемирия в целом.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.