На Донбассе боевики провоцируют военных на ответный огонь — штаб ООС
Гибридная армия РФ стреляет из стрелкового оружия и гранатометов
Боевики на Донбассе пытаются спровоцировать военнослужащих ВСУ на ответный огонь, чтобы обвинить в нарушении режима тишины. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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"Сейчас противник предпринимает провокации и осуществляет одиночные выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, чтобы спровоцировать наших защитников открыть огонь, зафиксировать этот факт, а затем использовать в своих преступных целях. Украинские защитники на провокации не поддаются", - говорится в сообщении.
С 1 по 26 июля боевики открывали огонь вблизи Широкино, Попасной, Авдеевки, Песков, Доломитного, Пищевика, Водяного, Павлополя, Луганского, Старогнатовки, Орехово, Талаковки, Жованки, Марьинки, Новоалександровки. "С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня эти обстрелы прекратились", - сообщили в штабе.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
- 27 июля, менее чем через час после введения перемирия боевики нарушили его.
- Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обстрелы нарушают режим тишины, но не режим перемирия в целом.
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