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На Донбассе боевики провоцируют военных на ответный огонь — штаб ООС

01.08.2020, 16:40
На Донбассе боевики провоцируют военных на ответный огонь — штаб ООС - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Гибридная армия РФ стреляет из стрелкового оружия и гранатометов

Боевики на Донбассе пытаются спровоцировать военнослужащих ВСУ на ответный огонь, чтобы обвинить в нарушении режима тишины. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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"Сейчас противник предпринимает провокации и осуществляет одиночные выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, чтобы спровоцировать наших защитников открыть огонь, зафиксировать этот факт, а затем использовать в своих преступных целях. Украинские защитники на провокации не поддаются", - говорится в сообщении.

С 1 по 26 июля боевики открывали огонь вблизи Широкино, Попасной, Авдеевки, Песков, Доломитного, Пищевика, Водяного, Павлополя, Луганского, Старогнатовки, Орехово, Талаковки, Жованки, Марьинки, Новоалександровки. "С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня эти обстрелы прекратились", - сообщили в штабе.

  • 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
  • Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
  • 27 июля, менее чем через час после введения перемирия боевики нарушили его.
  • Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обстрелы нарушают режим тишины, но не режим перемирия в целом.

Вадим Ребрина
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