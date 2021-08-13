На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
13.08.2021, 21:54
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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Обстрел произошел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.
Двоих раненых военнослужащих ВСУ госпитализировали. Состояние здоровья одного – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
В ответ на обстрелы боевиков украинские военнослужащие открыли огонь.
- 7 августа на Донбассе один военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований.
- 11 августа боевики обстреляли позиции ВСУ и село: погиб местный житель.
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