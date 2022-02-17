На Донбассе не утихает огонь. Боевики провели уже 47 обстрелов за сутки – штаб ООС

Сегодня, 17 февраля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики гибридной армии России провели 47 обстрелов. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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"В целом, на 19:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке штаба.

Как отмечается, гибридная армия России обстреливала сегодня: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовку, Пивденне, Майорск, Лобачево, Новоселовку-2, Луганское, Марьинку, Светлодарск, Троицкое, Попасную, Зайцево, Новозвановку, Станицу Луганскую, Пески, Гольмовский, Хрящевку, Сизое, Авдеевку, Шумы, Травнене, Невельское, Донецкий, Опытное, Гранитное, Старый Айдар.

Украинские военные открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

В штабе ООС отметили, что враг продолжает использовать пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая собственные действия.

Сегодня оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, есть трое пострадавших среди гражданских. Открыты уголовные производства.

Президент Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" сегодняшние обстрелы. Сейчас он находится на Донбассе.

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Наталия Медведева

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