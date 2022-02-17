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Резкое увеличение обстрелов: оккупанты бьют из тяжелой артиллерии, ранены двое военных

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 16:19
Резкое увеличение обстрелов: оккупанты бьют из тяжелой артиллерии, ранены двое военных - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Количество обстрелов на Донбассе сегодня существенно увеличилось в сравнении с предыдущими днями. С начала суток со стороны оккупантов было уже 34 нарушения прекращения огня, 28 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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В результате обстрелов, помимо трех гражданских, сегодня получили ранения двое военнослужащих ВСУ. Их состояние оценивается как средней тяжести, они находятся в больнице.

Боевики обстреляли Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовку, Старый Айдар, Марьинку, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовку Вторую, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасную, Зайцево, Авдеевку, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Новозвановку, Станицу Луганскую, Пески, Гольмовский и Хрящевку.

Оккупанты вели обстрелы из артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе сообщают, что ВСУ открывали ответный огонь для прекращения активности боевиков только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Штаб ООС также показал видео последствий утреннего обстрела детсада в Станице Луганской.

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Оксана Житнюк
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