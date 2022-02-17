UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обстрел боевиками детсада и жилых домов на Донбассе: открыты уголовные производства

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 14:49
Обстрел боевиками детсада и жилых домов на Донбассе: открыты уголовные производства - Фото
Фото - пресс-служба СБУ

Сегодня, 17 февраля, после обстрела детсада и жилых домов в Луганской области боевиками террористической организации ЛНР, открыты уголовные производства по статье о "нарушении законов и обычаев войны". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, сегодня, около 09:00, боевики обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую – повредили здание детсада "Сказка" и жилой дом местного жителя. Пострадали сотрудники детсада, малышей успели эвакуировать в подвал.

В СБУ сообщают, что сегодня, в 11:00, боевики также стреляли из артиллерии по мирным жителям поселка вблизи Попасной. Повреждены жилой дом и учебное учреждение, где в момент обстрела находились 30 учеников и 14 сотрудников. По данным спецслужбы, один из снарядов повредил газосеть в поселке – без газа остались жители 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Как подчеркнули в СБУ, действия боевиков, контролируемых Россией, "представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права".

Правоохранители продолжают следствие и устанавливают все обстоятельства преступления.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ
  • 26 января 2022 года на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе. Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают обстрелы.
  • 15 февраля депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
  • В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории, захваченные террористами Донбасса. 

Читайте также: Россия хочет признать боевиков в Донецке. Путин решил отступить, не потеряв лицо?

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел боевики Донбасс сбу луганская область детсад
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 