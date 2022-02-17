Обстрел боевиками детсада и жилых домов на Донбассе: открыты уголовные производства

Сегодня, 17 февраля, после обстрела детсада и жилых домов в Луганской области боевиками террористической организации ЛНР, открыты уголовные производства по статье о "нарушении законов и обычаев войны". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, сегодня, около 09:00, боевики обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую – повредили здание детсада "Сказка" и жилой дом местного жителя. Пострадали сотрудники детсада, малышей успели эвакуировать в подвал.

В СБУ сообщают, что сегодня, в 11:00, боевики также стреляли из артиллерии по мирным жителям поселка вблизи Попасной. Повреждены жилой дом и учебное учреждение, где в момент обстрела находились 30 учеников и 14 сотрудников. По данным спецслужбы, один из снарядов повредил газосеть в поселке – без газа остались жители 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Как подчеркнули в СБУ, действия боевиков, контролируемых Россией, "представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права".

Правоохранители продолжают следствие и устанавливают все обстоятельства преступления.

26 января 2022 года на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе. Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают обстрелы.

15 февраля депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".

В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории, захваченные террористами Донбасса.

Читайте также: Россия хочет признать боевиков в Донецке. Путин решил отступить, не потеряв лицо?

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.