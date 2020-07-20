На Донбассе за неделю ВСУ уничтожили более 10 оккупантов и квадрокоптер
20.07.2020, 22:02
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
Приведенные данные о вражеских потерях подтверждены разведкой
За минувшую неделю в районе военных действий на Донбассе военные объединенных сил уничтожили более десятка российских наемников и квардрокоптер. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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Отмечается, что приведенные данные о вражеских потерях подтверждены разведкой.
Уточняется, что уничтожены 11 боевиков; ранены, травмированы и выведены из строя – 14 боевиков; а также ликвидирован вражеский квадрокоптер.
- 6 июля было уничтожено восемь оккупантов, блиндаж и две самоходные артиллерийские установки противника.
- За июнь на Донбассе были уничтожены более сорока боевиков и танк.
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