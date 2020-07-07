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За вчерашний день ВСУ на Донбассе уничтожили восемь боевиков и две САУ

07.07.2020, 12:03
За вчерашний день ВСУ на Донбассе уничтожили восемь боевиков и две САУ - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Разведка сообщает, что психологическое состояние в оккупационных войсках РФ резко ухудшилось

Вчера, 6 июля, на обстрел со стороны российских оккупантов ВСУ на Донбассе открыли огонь в ответ. В результате, по данным разведки, уничтожены восемь оккупантов, один получил ранение, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Также был уничтожен блиндаж и две самоходные артиллерийские установки противника. В штабе ООС отметили, что САУ боевиков находились на огневых позициях с существенным нарушением линии отведения по минским соглашениям.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Смотрите видео: Боевики вернулись на уничтоженную ранее позицию. ВСУ ее снесли еще раз

Денис Юдин
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