За вчерашний день ВСУ на Донбассе уничтожили восемь боевиков и две САУ
07.07.2020, 12:03
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
Разведка сообщает, что психологическое состояние в оккупационных войсках РФ резко ухудшилось
Вчера, 6 июля, на обстрел со стороны российских оккупантов ВСУ на Донбассе открыли огонь в ответ. В результате, по данным разведки, уничтожены восемь оккупантов, один получил ранение, сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Также был уничтожен блиндаж и две самоходные артиллерийские установки противника. В штабе ООС отметили, что САУ боевиков находились на огневых позициях с существенным нарушением линии отведения по минским соглашениям.
- Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса.
- Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
- C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
- 7 мая ответным огнем военнослужащих ООС были уничтожены семь боевиков.
- За июнь на Донбассе были уничтожены более сорока боевиков и танк.
Смотрите видео: Боевики вернулись на уничтоженную ранее позицию. ВСУ ее снесли еще раз
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