На лимане под Одессой испытывают крылатую ракету "Нептун" – фото

На полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Татарбунарском районе Одесской области продолжаются испытания украинского ракетного комплекса Р-360 Нептун. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
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Испытания проводятся с использованием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27.
Р-360 Нептун является крылатой противокорабельной ракетой, разрабатывается киевским конструкторским бюро "Луч" с 2014 года.
Предназначена для поражения боевых кораблей, эффективно работает независимо от погоды, сезона и времени суток.
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