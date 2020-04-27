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На лимане под Одессой испытывают крылатую ракету "Нептун" – фото

На лимане под Одессой испытывают крылатую ракету "Нептун" – фото - Фото
Фото: пресс-служба ВСУ
27.04.2020, 12:11

В Одесской области прошли очередные испытания ракетного противокорабельного комплекса Р-360 Нептун при участии специалистов ВСУ

На полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Татарбунарском районе Одесской области продолжаются испытания украинского ракетного комплекса Р-360 Нептун. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

пресс-служба ВСУ

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Испытания проводятся с использованием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27.

пресс-служба ВСУ

Р-360 Нептун является крылатой противокорабельной ракетой, разрабатывается киевским конструкторским бюро "Луч" с 2014 года.

пресс-служба ВСУ

пресс-центр ВСУ

Предназначена для поражения боевых кораблей, эффективно работает независимо от погоды, сезона и времени суток.

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  • 9 апреля 2020 года сообщалось, что украинская ракета Нептун пролетела 100 км и поразила цель на море - видео.
  • 25 апреля ВСУ испытали ракету "Ольха-М". Точное попадание с первого выстрела: фото, видео.

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Дарья Мостовая
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