На пяти дорогах Украины ограничили движение: карта, список

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В связи с осложнением погодных условий в Запорожской области ограничено движение большегрузных и маршрутных транспортных средств на пяти участках автодорог. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Движение для расчистки автодорог от снега ограничили на таких участках:

-М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, 299-405 км;

-Н-30 Васильевка-Бердянск, 7-143 км;

-Р-37 Энергодар-Васильевка, 35-74 км;

-Т-08-19 Більмак-/М-14/, 0-51 км;

-Т-08-21 /Н-30/-Приморск, 0-36 км.

Кроме этого, полицейские сообщают, что сейчас наблюдаются осадки в 10 областях Украины - в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. Это может привести к осложнению движения по автодорогам.