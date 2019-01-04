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04.01.2019, 17:48

На пяти дорогах Украины ограничили движение: карта, список

На пяти дорогах Украины ограничили движение: карта, список - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Движение затруднено в Запорожской области

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В связи с осложнением погодных условий в Запорожской области ограничено движение большегрузных и маршрутных транспортных средств на пяти участках автодорог. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, в горах Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Движение для расчистки автодорог от снега ограничили на таких участках:

-М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, 299-405 км;

-Н-30 Васильевка-Бердянск, 7-143 км;

-Р-37 Энергодар-Васильевка, 35-74 км;

-Т-08-19 Більмак-/М-14/, 0-51 км;

-Т-08-21 /Н-30/-Приморск, 0-36 км. 

Кроме этого, полицейские сообщают, что сейчас наблюдаются осадки в 10 областях Украины - в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. Это может привести к осложнению движения по автодорогам.

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Теги: запорожская область, погода, ограничение движения, мвд
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