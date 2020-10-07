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На Волыни мужчина хотел переправить сигареты в Польшу при помощи беспилотника – ГПСУ

07.10.2020, 13:25
На Волыни мужчина хотел переправить сигареты в Польшу при помощи беспилотника – ГПСУ - Фото
Фото - Державна прикордонна служба України

У якобы подозреваемого изъяли автомобиль, все сигареты и беспилотник

В Волынской области работники Государственной пограничной службы задержали мужчину, который пытался с помощью самодельного беспилотника переправить в Польшу контрабандные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

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В машине подозреваемого также были обнаружены четыре коробки сигарет без акцизных марок. Пограничники полагают, что мужчина хотел переправить их через государственную границу в Польшу. 

В итоге, у него изъяли беспилотник, автомобиль, а также все сигареты. 

  • 3 августа Госпогранслужба обнаружила в порту Южный, что под Одессой, рекордную партию кокаина из Эквадора. Его оценили на 200 млн гривень. 
  • 26 сентября пограничники задержали псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок.

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Станислав Стороженко
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