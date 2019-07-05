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05.07.2019, 07:56

На востоке погиб военный: оккупанты продолжают бить артиллерией

На востоке погиб военный: оккупанты продолжают бить артиллерией - Фото
Фото: pixabay.com

Всего за 4 июля российские "гибриды" 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных соглашениями видов оружия

Вопреки тому, что президенту Владимиру Зеленскому 1 июля показалось, что "появилась хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны", на востоке уже давно не стихает артиллерия гибридных оккупационных войск РФ. Вчера, 4 июля, боевики снова применили артсистемы калибра 122 мм - по два раза у Крымского и Новотошковского, пишет штаб операции объединенных сил.

Помимо артиллерии, противник использовал вчера весь ассортимент "традиционных" вооружений - от стрелкового до минометов 120 мм (Новгородское, Новотошковское, Луганское, Попасная).

Неподалеку от Хутора Вильного работал снайпер боевиков.

Погиб военнослужащий. Трое бойцов ООС получили ранения, еще трое - боевые травмы.

Потери оккупанта - минус два боевика убитыми и один раненый. 

С начала 5 июля враг уже шесть раз обстрелял позиции украинских войск, в том числе около Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса.

Вчера командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице создает опасность для военных, которые обороняются в полосе населенного пункта. Военный идет на выборы в Раду по списку партии Европейская солидарность.

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Теги: война в донбассе, погибший, потери
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