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01.07.2019, 08:47

"Никакой зрады нет". Зеленский записал ролик о войне - видео

"Никакой зрады нет". Зеленский записал ролик о войне - видео - Фото
Владимир Зеленский в зоне ООС (фото - president.gov.ua)

"Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии", - сказал он о разведении войск в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский записал ролик, в котором сообщил, что сегодня (1 июля) в Станице Луганской на востоке Украины состоялось разведение войск и сил. Видео размещено в Facebook главы государства.

По его словам, отход от линии разграничения огня произошел с обеих сторон - как ВСУ, так и оккупационной гибридной армии РФ, "и это зафиксировала и подтвердила ОБСЕ".

Он считает, что такое событие состоялась "благодаря разблокированию минского процесса".

"Я понимаю, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства. Не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну. Но, мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась", - сказал президент.

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Зеленский также попросил "не поддаваться на панику и провокации, и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою очень мощную и очень сложную работу".

"Пожалуйста, давайте все-таки сохранять спокойствие. Никакой зрады нет. Победы, пока что, к сожалению, тоже нет. Но, мне кажется, это первый наш небольшой реальный успех", - резюмировал он.

Отметим, что на линии фронта, несмотря на ситуацию в Станице, уже больше недели помимо традиционного арсенала (стрелковое, гранатометы, минометы) боевики применяют также ствольную артиллерию калибра 122 и 152 мм.

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, станица луганская, разведение
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