Насилие над детьми в одесском приюте: воспитателям объявили подозрение

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Прокуратура сообщила о подозрении двум воспитателям центра социально-психологической реабилитации Свитанок в Одессе, в котором били детей. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Отмечается, что воспитателям сообщили о подозрении в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения.

Как установило следствие, детей избил один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя. Указанные два воспитателя оставили детей одних, "чем фактически не приняли предусмотренных действий по охране их от физического и психологического насилия".

В то же время Слідство.інфо пишет, что полиция Одесской не нашла доказательств причастности сотрудников ювенальной превенции Владимира Жарчука и Вахтанга Трапаидзе к избиению воспитанников Свитанка.

Как утверждают правоохранители, по результатам внутреннего расследования информация о насилии над детьми подтвердилась только в отношении ранее уволенного работника ювенальной превенции Андрея Крецула, а насчет Жарчука и Трапаидзе - нет.

Издание сообщает, что воспитанники центра рассказали, что после выхода журналистского расследования об избиении детей в приюте правоохранители с ними никто не обсуждал действия Крецула, Жарчука и Трапаидзе.

22 ноября 2019 года Слідство.інфо опубликовало сюжет о причастности полицейских к избиениям детей.

7 февраля в Одессе суд утвердил соглашение о признании вины сотрудником охранного агентства Центр Николаем Дмитруком. Он сознался в пытках детей в одесском коммунальном приюте Світанок и был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.