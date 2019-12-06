Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Найдена еще одна пропавшая без вести после пожара в Одессе

Найдена еще одна пропавшая без вести после пожара в Одессе - Фото
Фото: dumskaya.net
06.12.2019, 15:47

Девушка ранее училась в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, но сейчас студенткой не является

Полиция нашла 18-летнюю Анастасию Василян, об исчезновении которой после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщили родители. Об этом сообщает Думская.

Девушка ранее училась в этом колледже, но сейчас студенткой не является. В момент пожара она была в другом месте.

Согласно последним данным ГСЧС, всего в результате пожара погибли два человека, в лечебных учреждениях остаются 26 человек, судьба 14 человек неизвестна.

Вчера нашлась живой женщина, которую считали пропавшей без вести в результате пожара. Ее зовут Руслана Никос.

LIGA.net ведет хронику пожара.

Напишите нам
одесса пожар колледж
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 