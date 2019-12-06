Найдена еще одна пропавшая без вести после пожара в Одессе

Фото: dumskaya.net

Полиция нашла 18-летнюю Анастасию Василян, об исчезновении которой после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщили родители. Об этом сообщает Думская.

Девушка ранее училась в этом колледже, но сейчас студенткой не является. В момент пожара она была в другом месте.

Согласно последним данным ГСЧС, всего в результате пожара погибли два человека, в лечебных учреждениях остаются 26 человек, судьба 14 человек неизвестна.

Вчера нашлась живой женщина, которую считали пропавшей без вести в результате пожара. Ее зовут Руслана Никос.

LIGA.net ведет хронику пожара.