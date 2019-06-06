"Не повышение": В МВД объяснили перевод генерала Ценова в Донбасс

Дмитрий Ценов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генерала полиции Дмитрия Ценова, который подал рапорт об увольнении с должности начальника полиции Киевской области в связи с убийством мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, 6 июня назначили на новую должность в зону боевых действий в Донбассе. Он будет представлять полиции в штабе операции Объединенных сил. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что назначение Ценова в ООС "однозначно не является повышением", передает Громадське.

"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который счел бы это повышением. Зона ООС это более 400 км линии разграничения, на которой происходят как стандартные для Киева процессы, так и нестандартные, например оперативное реагирование в результате обстрелов. Надо идти в серую зону. Эта работа сложнее. Это однозначно не повышение. Но вместе с тем, руководство Нацполиции уверено в том, что он может справляться с теми задачами, которые стоят перед руководителем полиции в ООС. Там около 1000 человек, он координирует, его задача представлять Нацполицию в штабе ООС", - рассказал Варченко.

31 мая из огнестрельного оружия полицейские якобы в состоянии алкогольного опьянения ранили 5-летнего ребенка, который позже скончался в больнице. 4 июня арестовали подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца.

3 июня Ценов подал в отставку. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов "находится в распоряжении службы и, скорее всего, отправится в зону ОСС". Такое желание выявил и сам генерал.

Сегодня стало известно, что экс-начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавил полицию в составе ООС в Донбассе.