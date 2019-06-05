Экс-глава полиции Киевской области поедет в Донбасс - Аваков

Дмитрий Ценов (скриншот из видеозаписи)

Бывший глава Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов, уволившийся после трагедии с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком, будет в соответствии с его пожеланием направлен в зону проведения ООС. Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД заявил, что Ценов "несет политическую ответственность", и ему вменяется недостаточно квалифицированная работа с кадрами.

"Это было его предложение - взять на себя ответственность в том числе", - напомнил министр.

Уточняя, означает ли это, что произошедшего недостаточно для увольнения Ценова, Аваков сказал: "Нет, недостаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он находится в распоряжении службы и, скорее всего, отправится в зону ОСС, как он предложил нам".

По его словам, трагедия в Переславе-Хмельницком произошла на фоне кадрового кризиса в полиции города: за последние два месяца там были увольнения в рядах руководства в связи с другим инцидентом.

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31 мая из огнестрельного оружия полицейские якобы в состоянии алкогольного опьянения смертельно ранили пятилетнего мальчика, который позже скончался. 4 июня арестовали подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний и женщина.

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