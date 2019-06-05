За гибель ребенка будет политическая ответственность - Зеленский

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за убийство в Переяслав-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова наступит два вида ответственности. Об этом он из Брюсселя сказал в эфире Сніданок з 1+1.

"Я уверен, что будет и политическая ответственность, будет и уголовная ответственность. Мы об этом уже говорили неоднократно с министром (Арсеном Аваковым - ред.) в течение этих дней", - добавил он.

Он пообещал, что виновники гибели ребенка "будут очень серьезно все наказаны". "Это просто какая-то бессмыслица, попали в парня, забрали жизнь у ребенка".

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

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