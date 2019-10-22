Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Не взрыв. Названа причина смертельного обрушения дома в Дрогобыче

Не взрыв. Названа причина смертельного обрушения дома в Дрогобыче - Фото
Разрушенный дом в Дрогобыче (фото - пресс-служба ГСЧС)
22.10.2019, 19:15

В отчете сказано, что в подвале разрушилась несущая стена, и названы причины этого

Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче, в котором 28 августа один из подъездов, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло вследствие:

- проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

- возможного вмешательства людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала", - говорится в отчете.

Также в отчете предлагается демонтировать здание методом контролируемого срыва.

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

Читайте также: Обрушение подъезда в Дрогобыче: чем все закончилось

Напишите нам
дрогобыч авария
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 