Не взрыв. Названа причина смертельного обрушения дома в Дрогобыче

Разрушенный дом в Дрогобыче (фото - пресс-служба ГСЧС)

Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче, в котором 28 августа один из подъездов, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло вследствие:

- проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

- возможного вмешательства людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала", - говорится в отчете.

Также в отчете предлагается демонтировать здание методом контролируемого срыва.

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

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