UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не заметили". В Харькове из зала суда сбежал гражданин Турции Димерал Незаметтим

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 23:41
Димерал Незаметтим (Фото: Полиция Харьковской области)

Сегодня, 8 июля, в Харькове из зала суда сбежал гражданин Турции, в городе введена полицейская операция "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль", – говорится в сообщении.

По городу введена полицейская операция "Сирена".

Инцидент произошел в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни.

Полиция сообщила приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

Читайте также: В Киеве задержали сбежавшего из зала суда в Ирпене подсудимого – фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция Харьков розыск побег
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 