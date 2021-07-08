"Не заметили". В Харькове из зала суда сбежал гражданин Турции Димерал Незаметтим

Сегодня, 8 июля, в Харькове из зала суда сбежал гражданин Турции, в городе введена полицейская операция "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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"47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль", – говорится в сообщении.

По городу введена полицейская операция "Сирена".

Инцидент произошел в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни.

Полиция сообщила приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

6 июля в Киеве из-под стражи сбежал Евгений Замятин, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних. Его задержали на следующий день.

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Наталия Медведева

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