ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили Грады и танки в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал семь реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие семи реактивных систем залпового огня на полигоне в районе Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ отметили, что беспилотник зафиксировал наличие трех танков (неустановленного типа) и 12 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне около Миусинска.

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево