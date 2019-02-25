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25.02.2019, 09:39

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили Грады и танки в Донбассе

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили Грады и танки в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, танки и реактивные системы залпового огня находятся в 42 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал семь реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие семи реактивных систем залпового огня на полигоне в районе Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ отметили, что беспилотник зафиксировал наличие трех танков (неустановленного типа) и 12 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне около Миусинска.

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево

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Теги: боевики, Луганск, танки, грады, миусинск
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