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09.01.2019, 10:55

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили танки в Донбассе

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили танки в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, 48 танков террористов находятся недалеко от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 48 танков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 4 января беспилотный летательный мини-аппарат обнаружил 20 танков (одиннадцать Т-64 и девять Т-72), восемь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), 12 минометов (2Б11 Сани, 120 мм) и шесть противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм) на полигоне вблизи Мирного (28 км к юго-западу от Луганска).

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28 танков (тринадцать Т-64 и пятнадцать Т-72) находились на полигоне неподалеку от  Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

29 декабря 2018 года в первые часы боевики нарушили режим прекращения огня в Донбассе на новогодние праздники.

29 декабря с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске.

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Теги: Луганск, война в донбассе, обсе, танки, беспилотник
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