ОБСЕ сообщила, куда террористы перебросили технику и грузовики

беспилотник обсе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков недалеко от временно оккупированного Дебальцево и Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, два БМП-2 находились в районе Дебальцево, что в 58 километрах к северо-востоку от Донецка, два БМП (БМП-1 и БМП-2) и один БТР-80 возле Голубовки (бывший Кировск; 51 км к западу от Луганска, - ред.).

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В ОБСЕ уточнили, что беспилотник миссии среднего радиуса действия обнаружил один военный грузовик террористов КамАЗ-4310, двигавшийся к югу по автодороге на западной окраине Cаханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункта пять меморандума от 19 сентября 2014 года.

1 ноября 2018 года около временно оккупированного Луганска наблюдатели ОБСЕ с беспилотника заметили более 100 танков.