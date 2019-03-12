Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2019, 09:57

ОБСЕ сообщила, куда террористы перебросили технику и грузовики

ОБСЕ сообщила, куда террористы перебросили технику и грузовики - Фото
беспилотник обсе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал военный грузовик боевиков в 24 километрах от Мариуполя

Реклама
Реклама

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков недалеко от временно оккупированного Дебальцево и Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, два БМП-2 находились в районе Дебальцево, что в 58 километрах к северо-востоку от Донецка, два БМП (БМП-1 и БМП-2) и один БТР-80 возле Голубовки (бывший Кировск; 51 км к западу от Луганска, - ред.).

Реклама

В ОБСЕ уточнили, что беспилотник  миссии среднего радиуса действия обнаружил один военный грузовик террористов КамАЗ-4310, двигавшийся к югу по автодороге на западной окраине  Cаханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункта пять меморандума от 19 сентября 2014 года.

1 ноября 2018 года около временно оккупированного Луганска наблюдатели ОБСЕ с беспилотника заметили более 100 танков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дебальцево, боевики, Луганск, обсе, беспилотник, грузовики, техника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 